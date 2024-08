XETRA-SCHLUSS/Aufwärtstrend im DAX hält - Hellofresh liefert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag erneut nach oben, damit setzte sich der jüngste Aufwärtstrend fort. Am Vormittag verstimmte der ZEW-Index zunächst, und der DAX fiel kurz ins Minus. Am Nachmittag drehte der Index mit der Wall Street und dank schwächer als erwartet ausgefallener US-Erzeugerpreise erneut ins Plus. Aus dem Handel ging der DAX 0,5 Prozent höher bei 17.812 Punkten. Die Musik spielte in der zweiten Reihe, im MDAX (+0,7%) haussierten Hellofresh um 19,2 Prozent. Die Analysten von Bryan Garnier attestieren dem Berliner Kochboxenversender gute Kostendisziplin. Hellofresh habe im zweiten Quartal besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse auf bereinigter Basis erzielt, wobei Rationalisierungsmaßnahmen und geringere Rabatte für die Essensboxen die Schwäche beim Umsatz ausglichen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung und vor den morgigen Zahlen zum ersten Halbjahr ging es für die Aktie von Evotec um 10,2 um Prozent nach oben.

Berichtssaison läuft langsam aus

Im DAX stiegen Henkel um 1,3 Prozent, der Konsumgüterhersteller will die seit Anfang 2022 gültigen mittel-bis langfristigen Finanzziele bereits mittelfristig erreichen. Das beinhaltet laut Jefferies die Erwartung einer operativen Marge von 16 Prozent im Jahr 2026 - dem stehe eine Markterwartung von 14,7 Prozent entgegen.

Nach über dem Konsens ausgefallenen Zahlen legte die Bilfinger-Aktie um 1,5 Prozent zu. Der Baukonzern hat die Erwartungen beim Umsatz wie auch beim Ergebnis leicht geschlagen und einen starken Auftragseingang gemeldet. Den Ausblick hat Bilfinger bestätigt.

Glimpflich kamen Brenntag nach einer Gewinnwarnung davon, der Kurs schloss 0,4 Prozent im Plus. Laut JP Morgan (JPM) ist das bereinigte EBITA im zweiten Quartal bei Brenntag leicht besser als erwartet ausgefallen. Die Senkung der entsprechenden Jahresprognose sei dagegen weitgehend absehbar gewesen. Warum die Aktie von Varta um 41 Prozent zulegte ist schwer nachzuvollziehen, droht doch nach aktuellen Plänen den Aktionären ein Totalverlust.

ZEW verstärkt Konjunktursorgen

Der unerwartet deutliche Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland lässt die Sorgenfalten bei Bastian Hepperle, Volkswirt bei Hauck Aufhäuser Lampe, immer größer werden. Eine nennenswerte Konjunkturerholung im dritten Quartal bleibe damit ein unerfüllter Wunsch. Von Deutsche-Bank-Volkswirt Robin Winkler hieß es, dass die unerwartet schwachen Ergebnisse der ZEW-Umfrage den Eindruck verstärkten, dass die deutsche Wirtschaft nicht richtig auf die Beine kommt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 17.812,05 +0,5% +6,29%

DAX-Future 17.874,00 +0,5% +2,85%

XDAX 17.803,58 +0,5% +6,17%

MDAX 24.330,04 +0,7% -10,34%

TecDAX 3.274,38 +0,4% -1,89%

SDAX 13.647,59 +0,1% -2,24%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,98 +40

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 14 1 2.005,8 40,9 39,5

MDAX 25 24 1 363,3 31,8 17,9

TecDAX 18 12 0 459,6 13,6 12,4

SDAX 37 26 7 77,2 5,3 4,6

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2024 11:54 ET (15:54 GMT)