XETRA-SCHLUSS/DAX scheitert erneut an 17.000er Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Doch die zwischenzeitlich gesehenen Gewinne wurden am späten Nachmittag großteils wieder abgegeben. Oberhalb der 17.000er-Marke gibt es aktuell eine gute Abgabebereitschaft. Und ohne die Unterstützung der Wall Street geht es hier momentan nicht weiter nach oben. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 16.964 Punkten, im Tageshoch näherte sich der Index dem Rekordhoch bis auf 20 Punkte an. Zahlen gab es aus dem DAX von Siemens und Deutsche Börse. Die Aktie von Bayer scheint derweil wegen der Prozessrisiken für viele kaum mehr investierbar, sie schloss 3,3 Prozent tiefer, seit dem Jahreswechsel verlor sie bereits rund 15 Prozent.

Siemens gut auf Kurs

Für Siemens ging es um ein knappes Prozent nach oben. Die DZ Bank strich im ersten Quartal den Auftragseingang positiv heraus. Berenberg sprach von durchwachsenen, insgesamt aber soliden Geschäftszahlen. Belastend dürfte die Entwicklung im Geschäft Digital Industries gewirkt haben - hier fiel die Marge etwas schwächer als erwartet aus. Als größte positive Überraschung wertete die Deutsche Bank die fast verdoppelten Bestellungen bei Mobility.

Die schon am Vorabend veröffentlichten Geschäftszahlen der Deutschen Börse (+0,9%) fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Die neuen Prognosen lägen zwar leicht unter dem Konsens, so die Citigroup, aber das Management gebe in der Regel konservative Prognosen ab.

Im MDAX gewannen Nemetschek 7 Prozent. Laut Baader hat das operative Ergebnis die Prognose um 5 Prozent geschlagen. Als "gut, aber nicht so spektakulär wie bei Hannover Rück" wurden die Zahlen von Talanx (-0,9%) im Handel beschrieben. Der Versicherer konnte seine eigene Gewinnprognose 2023 leicht überbieten und traf genau die Analystenschätzung.

Verbio schossen um knapp 18 Prozent nach oben. Hier machte sich Erleichterung über eine nicht erneut gesenkte Prognose des Biodieselherstellers breit. Umsätze und Gewinn gingen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres wie erwartet zurück, die zuletzt gesenkte Prognose wurde aber bestätigt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.963,83 +0,2% +1,27%

DAX-Future 17.040,00 +0,3% +0,64%

XDAX 16.961,49 +0,1% +1,15%

MDAX 25.785,98 +0,3% -4,98%

TecDAX 3.403,34 +0,8% +1,98%

SDAX 13.825,47 +0,9% -0,97%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,60 -37

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 21 17 2 3.082,5 67,8 93,4

MDAX 30 20 0 429,9 25,0 32,0

TecDAX 20 8 2 818,3 20,5 27,5

SDAX 47 21 2 149,1 12,9 16,1

===

