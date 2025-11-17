Enel Aktie

Euro STOXX 50-Performance im Blick 17.11.2025 12:26:55

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert

Der Euro STOXX 50 zeigt sich aktuell schwächer.

Am Montag gibt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,73 Prozent auf 5 651,96 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 4,873 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,029 Prozent leichter bei 5 692,13 Punkten, nach 5 693,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 701,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 650,51 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 17.10.2025, den Wert von 5 607,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 448,61 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 794,85 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 14,93 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,67 Prozent auf 112,35 EUR), Eni (+ 1,44 Prozent auf 16,53 EUR), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 748,00 EUR), Airbus SE (+ 1,14 Prozent auf 208,90 EUR) und Enel (+ 0,01 Prozent auf 8,97 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens (-2,06 Prozent auf 225,60 EUR), Bayer (-1,81 Prozent auf 27,89 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,73 Prozent auf 43,21 EUR), Infineon (-1,61 Prozent auf 34,73 EUR) und Allianz (-1,50 Prozent auf 362,10 EUR) unter Druck.

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 976 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 338,802 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Bayer-Aktie weist mit 6,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
