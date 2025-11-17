Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
|
17.11.2025 12:26:55
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert
Am Montag gibt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,73 Prozent auf 5 651,96 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 4,873 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,029 Prozent leichter bei 5 692,13 Punkten, nach 5 693,77 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 701,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 650,51 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 17.10.2025, den Wert von 5 607,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 448,61 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 794,85 Punkte.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 14,93 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,67 Prozent auf 112,35 EUR), Eni (+ 1,44 Prozent auf 16,53 EUR), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 748,00 EUR), Airbus SE (+ 1,14 Prozent auf 208,90 EUR) und Enel (+ 0,01 Prozent auf 8,97 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens (-2,06 Prozent auf 225,60 EUR), Bayer (-1,81 Prozent auf 27,89 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,73 Prozent auf 43,21 EUR), Infineon (-1,61 Prozent auf 34,73 EUR) und Allianz (-1,50 Prozent auf 362,10 EUR) unter Druck.
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 976 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 338,802 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die Bayer-Aktie weist mit 6,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
