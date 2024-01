XETRA-SCHLUSS/Erholt - "Bremsmanöver eingearbeitet"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt konnten sich die Kurse nach dem Abverkauf der vergangenen Tage am Donnerstag erholen. Der DAX stieg um 0,8 Prozent auf 16.567 Punkte. "Die Bremsmanöver von den Notenbankmitgliedern sollten nun eingearbeitet sein", sagte ein Marktanalyst. Zuletzt hatten mehrere Notenbankmitglieder aus der EZB und der US-Notenbank Fed die Zinssenkungserwartungen gebremst, das hatte auf die Kurse vor allem der konjunkturabhängigen Werte gedrückt und die langen Zinsen nach oben getrieben. Die Langläufer-Renditen stabilisierten sich nun auf dem höheren Niveau.

Dabei setzte sich die Marktaufspaltung bei den Aktien auch am Donnerstag fort: Während viele Einzeltitel zum Beispiel aus dem Auto-, Chemie- und Konsumbereich weit unter ihren Höchstständen liegen, stiegen Airbus und Rheinmetall auf neue Rekordstände. Rheinmetall gewannen 2,6 Prozent auf 334,20 Euro, nachdem die Analysten von Stifel das Kursziel auf 420 Euro erhöht hatten. Airbus stiegen um 2 Prozent auf 149,96 Euro, sie gelten als Profiteur der Boeing-Probleme mit dem 737 MAX. SAP legten vor den Zahlen am kommenden Mittwoch 1,7 Prozent zu und schlossen mit 147,26 Euro nur noch knapp unter dem Allzeithoch vom 6. Dezember.

TSMC stützt Stimmung für Infineon - Bayer schwach

Gewinner Nummer eins im DAX waren Infineon, die sich um 4,8 Prozent erholten auf 34,10 Euro, gestützt von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Zwar ging der Umsatz des Halbleiter-Giganten mit Chips für das Internet der Dinge im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr zurück und die Margen verschlechterten sich. Doch auf der anderen Seite konnte TSMC beim Nettogewinn die Markterwartung übertreffen.

Auf der Verliererseite stachen Bayer mit einem Minus von 2,1 Prozent heraus. Bayer will mit der Einführung eines neuen Organisationsmodells Hierarchien abbauen, Bürokratie beseitigen, Strukturen verschlanken und Entscheidungsprozesse beschleunigen. Zur erhofften Abspaltung von Unternehmensteilen gibt es aber aktuell nichts Neues. Hier wird an der Börse der wichtige Katalysator für die Aktie gesehen. So nannten die Analysten von Stifel die Abspaltung von Consumer Health jüngst als eine Option, die zu höheren Bewertungen führen dürfte. Zum anderen nannten sie die Abspaltung von Crop Science, die im Grunde die Übernahme von Monsanto rückgängig machen würde. Hinzu kam, dass der geplante Stellenabbau erst einmal auf Widerstände treffen und viel Geld kosten dürfte.

Daneben fielen Eon im Umfeld europaweit schwächerer Versorger um 1,7 und RWE um 0,6 Prozent. "Die Versorger leiden unter den höheren Renditen, hier sind die Belastungen noch nicht eingepreist", so ein Marktteilnehmer zu den häufig hochverschuldeten Unternehmen der Branche.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.567,35 +0,8% -1,10%

DAX-Future 16.686,00 +0,9% -1,45%

XDAX 16.570,82 +0,9% -1,18%

MDAX 25.552,88 +1,2% -5,84%

TecDAX 3.269,15 +1,4% -2,05%

SDAX 13.405,08 +0,4% -3,98%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,95 -26

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 30 10 0 3.225,1 73,8 73,8

MDAX 40 8 2 444,9 27,7 31,7

TecDAX 21 7 2 753,4 23,5 24,1

SDAX 43 23 4 130,1 7,9 10,6

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2024 11:45 ET (16:45 GMT)