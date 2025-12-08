Airbus Aktie

197,44EUR 0,70EUR 0,36%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 12:44:15

Airbus SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 243 auf 238 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Qualitätsprobleme bei Rumpfverkleidungen seien eher ein temporäres als ein strukturelles Thema, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn daher im Gesamtjahr weniger Flugzeugauslieferungen angestrebt würden, seien die finanziellen Ziele bestätigt worden. Er sieht daher keinen Anpassungsbedarf für den Analystenkonsens. Da der Prozess der Produktionssteigerungen gebremst werde, reduzierte er selbst seine Annahmen für die künftigen Auslieferungen./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
197,44 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
197,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SEmehr Analysen

12:44 Airbus Kaufen DZ BANK
05.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,60 0,44% Airbus SE

Aktuelle Aktienanalysen

12:44 Airbus Kaufen DZ BANK
12:26 Unilever Buy Deutsche Bank AG
11:23 L'Oréal Neutral UBS AG
11:15 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:12 TotalEnergies Buy UBS AG
11:11 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
11:10 Enel Market-Perform Bernstein Research
11:06 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
11:04 Oracle Overweight Barclays Capital
11:04 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
10:55 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
10:49 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
08:58 HORNBACH Add Baader Bank
08:52 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 Netflix Outperform Bernstein Research
08:48 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:46 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
08:41 Verbund Underperform RBC Capital Markets
08:38 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
08:38 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:38 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
08:37 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08:31 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:30 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Salzgitter Buy UBS AG
08:28 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:27 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
08:16 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:03 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:50 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:49 Dürr Outperform Bernstein Research
07:49 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:48 freenet Outperform Bernstein Research
07:47 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:47 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:47 easyJet Outperform Bernstein Research
07:46 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:46 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07:39 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen