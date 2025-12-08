Airbus Aktie
|197,44EUR
|0,70EUR
|0,36%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 243 auf 238 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Qualitätsprobleme bei Rumpfverkleidungen seien eher ein temporäres als ein strukturelles Thema, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn daher im Gesamtjahr weniger Flugzeugauslieferungen angestrebt würden, seien die finanziellen Ziele bestätigt worden. Er sieht daher keinen Anpassungsbedarf für den Analystenkonsens. Da der Prozess der Produktionssteigerungen gebremst werde, reduzierte er selbst seine Annahmen für die künftigen Auslieferungen./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
197,44 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
197,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
12:26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel CAC 40 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.12.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
05.12.25
|RBC Capital Markets gibt Airbus SE-Aktie Outperform (finanzen.at)
|
05.12.25
|Airbus-Aktie dennoch fest: Mängel an Zulieferteilen bremsen Airbus-Auslieferungen weiter (dpa-AFX)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|12:44
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,60
|0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|11:15
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:11
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10:55
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|08:52
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|08:38
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:38
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|08:28
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08:16
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:46
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.