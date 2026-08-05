Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Analyse im Blick
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05.08.2026 11:19:54
Zalando-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwache zweite Quartal dämpfe nicht die strukturell positiven Aussichten des Online-Modekonzerns, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte sich im zweiten Halbjahr zeigen. Sorgen der Investoren über ein womöglich schwächeres Wachstum seien unbegründet.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Zalando-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:03 Uhr um 1,5 Prozent auf 24,84 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 40,90 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 575 375 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 2,0 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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