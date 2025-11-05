Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Mitarbeiterbeteiligung 05.11.2025 20:17:38

Zalando-Aktie steigt: Neuer Aktienrückkauf bei Zalando zur Umsetzung aktienbasierter Vergütung

Zalando-Aktie steigt: Neuer Aktienrückkauf bei Zalando zur Umsetzung aktienbasierter Vergütung

Der Online-Händler Zalando hat ein neues Aktienrückkaufprogramm für aktienbasierte Vergütungsprogramme beschlossen.

Es werden bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 100 Millionen Euro erworben, wie Zalando am Mittwochabend nach Börsenschluss in Berlin mitteilte. Damit will der Konzern Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Angestellte und Vorstandsmitglieder erfüllen. Das Programm soll am 6. November 2025 beginnen und spätestens am 31. Dezember 2025 enden. Der Rückkauf erfolge über die Börse, hieß es weiter. Die Aktie legt auf Tradegate nachbörslich im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zeitweise um 2,47 Prozent zu und steht bei 23,21 Euro.

Am Donnerstag will der Konzern seine Quartalszahlen vorlegen.

BERLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zalando-Aktie schwächer: Fortgesetzte Streiks in Zalando-Logistikzentrum in Erfurt

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten