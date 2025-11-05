Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Mitarbeiterbeteiligung
|
05.11.2025 20:17:38
Zalando-Aktie steigt: Neuer Aktienrückkauf bei Zalando zur Umsetzung aktienbasierter Vergütung
Es werden bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 100 Millionen Euro erworben, wie Zalando am Mittwochabend nach Börsenschluss in Berlin mitteilte. Damit will der Konzern Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Angestellte und Vorstandsmitglieder erfüllen. Das Programm soll am 6. November 2025 beginnen und spätestens am 31. Dezember 2025 enden. Der Rückkauf erfolge über die Börse, hieß es weiter. Die Aktie legt auf Tradegate nachbörslich im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zeitweise um 2,47 Prozent zu und steht bei 23,21 Euro.
Am Donnerstag will der Konzern seine Quartalszahlen vorlegen.
BERLIN (dpa-AFX)
