Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Aktuelle Analyse
|
06.11.2025 11:19:48
Zalando-Analyse: Zalando-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) habe die Erwartungen übertroffen und der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern diese erreicht, schrieb Richard Edwards am Donnerstagmorgen. Beim Konsens für das Gesamtjahr erwartet er kaum Bewegung.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,4 Prozent auf 24,79 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 73,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1 278 273 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2025 um 23,5 Prozent nach. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
