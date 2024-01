Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge

Der STOXX 50 verliert am Mittwoch an Boden.

Um 15:43 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,33 Prozent auf 4 018,21 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,588 Prozent auf 4 048,54 Punkte an der Kurstafel, nach 4 072,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 048,54 Punkte, das Tagestief hingegen 4 016,53 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 070,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 955,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 912,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,80 Prozent ein. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 124,90 Punkten. Bei 4 016,53 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,38 Prozent auf 391,90 EUR), Novartis (+ 0,82 Prozent auf 93,56 CHF), Allianz (+ 0,66 Prozent auf 244,25 EUR), SAP SE (-0,39 Prozent auf 144,02 EUR) und RELX (-0,39 Prozent auf 32,11 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Glencore (-5,23 Prozent auf 4,16 GBP), National Grid (-3,61 Prozent auf 10,28 GBP), Richemont (-3,29 Prozent auf 104,45 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,63 Prozent auf 59,67 EUR) und BASF (-2,61 Prozent auf 43,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 268 143 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 433,958 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 5,13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

