Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start schwächer

Der DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Am Dienstag gibt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 17 921,52 Punkte nach. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,813 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 932,18 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 932,68 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 914,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 945,05 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 19.02.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 17 092,26 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, stand der DAX bei 16 744,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der DAX 14 768,20 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 039,05 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Hannover Rück (+ 2,17 Prozent auf 249,70 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,74 Prozent auf 166,06 EUR), Continental (+ 1,22 Prozent auf 67,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,59 Prozent auf 116,10 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,36 Prozent auf 24,83 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,47 Prozent auf 171,46 EUR), Siemens Energy (-0,91 Prozent auf 14,70 EUR), Infineon (-0,88 Prozent auf 31,72 EUR), Symrise (-0,87 Prozent auf 107,90 EUR) und Brenntag SE (-0,82 Prozent auf 77,58 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 549 805 Aktien gehandelt. Mit 200,669 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

