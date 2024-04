Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verliert mittags

Anleger in Frankfurt treten derzeit den Rückzug an.

Am Dienstag sinkt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,35 Prozent auf 26 948,16 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 252,393 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 27 043,86 Punkte an der Kurstafel, nach 27 043,04 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 893,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 255,98 Einheiten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 120,64 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 02.01.2024, bei 26 838,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, den Stand von 27 662,94 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 0,409 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell KRONES (+ 6,60 Prozent auf 130,80 EUR), Delivery Hero (+ 5,68 Prozent auf 28,02 EUR), LANXESS (+ 4,07 Prozent auf 25,82 EUR), United Internet (+ 3,07 Prozent auf 21,50 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,73 Prozent auf 5,06 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil TAG Immobilien (-4,62 Prozent auf 12,09 EUR), Aroundtown SA (-4,32 Prozent auf 1,87 EUR), LEG Immobilien (-3,17 Prozent auf 77,06 EUR), SMA Solar (-2,99 Prozent auf 51,90 EUR) und HUGO BOSS (-2,23 Prozent auf 53,40 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 2 219 273 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 18,954 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,98 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,63 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

