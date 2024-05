Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten

Der TecDAX notierte am zweiten Tag der Woche im Minus.

Zum Handelsschluss gab der TecDAX im XETRA-Handel um 0,75 Prozent auf 3 413,95 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 520,277 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,001 Prozent tiefer bei 3 439,78 Punkten, nach 3 439,83 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 449,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 409,07 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, lag der TecDAX bei 3 322,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 389,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, mit 3 228,18 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,69 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 3,02 Prozent auf 52,95 EUR), Siltronic (+ 0,73 Prozent auf 76,35 EUR), Infineon (+ 0,59 Prozent auf 38,29 EUR), freenet (+ 0,35 Prozent auf 23,18 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,04 Prozent auf 53,82 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-4,05 Prozent auf 21,80 EUR), ATOSS Software (-3,13 Prozent auf 232,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,09 Prozent auf 89,40 EUR), Nemetschek SE (-2,80 Prozent auf 88,50 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-2,63 Prozent auf 55,50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 852 351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,170 Mrd. Euro heraus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die 1&1-Aktie präsentiert mit 9,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

