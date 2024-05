Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Start in Rot

Der TecDAX fällt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent auf 3 353,16 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 501,354 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,011 Prozent fester bei 3 359,57 Punkten, nach 3 359,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 352,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 369,04 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,66 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 08.04.2024, einen Wert von 3 396,83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, wurde der TecDAX mit 3 403,34 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 280,45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 0,859 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 6,46 Prozent auf 27,02 EUR), TeamViewer (+ 2,79 Prozent auf 11,77 EUR), ATOSS Software (+ 1,23 Prozent auf 246,50 EUR), HENSOLDT (+ 0,81 Prozent auf 37,30 EUR) und Infineon (+ 0,73 Prozent auf 36,65 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-13,53 Prozent auf 43,22 EUR), Bechtle (-8,31 Prozent auf 42,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,26 Prozent auf 95,40 EUR), United Internet (-3,01 Prozent auf 22,56 EUR) und 1&1 (-1,21 Prozent auf 16,34 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 383 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 200,156 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,21 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

