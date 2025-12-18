Donnerstagshandel in Wien: ATX letztendlich mit Gewinnen

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,24 Prozent fester bei 5 190,20 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 151,569 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 5 177,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 177,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 5 131,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 190,83 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 1,69 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4 716,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, notierte der ATX bei 4 635,87 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 3 602,14 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 41,93 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 200,59 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit PORR (+ 2,97 Prozent auf 31,20 EUR), EVN (+ 2,96 Prozent auf 27,80 EUR), Andritz (+ 1,87) Prozent auf 65,25 EUR), DO (+ 1,62 Prozent auf 201,00 EUR) und Lenzing (+ 1,58 Prozent auf 22,45 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Vienna Insurance (-3,01 Prozent auf 64,50 EUR), Raiffeisen (-2,63 Prozent auf 36,22 EUR), UNIQA Insurance (-1,29 Prozent auf 15,30 EUR), voestalpine (-0,26 Prozent auf 38,38 EUR) und Verbund (-0,08 Prozent auf 61,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 524 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX hat die CPI Europe-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

