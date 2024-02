Zuversicht in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags

Um 12:10 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,50 Prozent auf 4 259,63 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,169 Prozent auf 4 245,46 Punkte an der Kurstafel, nach 4 238,29 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 265,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 245,46 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,943 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 072,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 903,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 943,07 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,10 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 265,34 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 3,32 Prozent auf 55,05 GBP), Bayer (+ 2,39 Prozent auf 28,73 EUR), Glencore (+ 2,21 Prozent auf 4,00 GBP), RELX (+ 1,56 Prozent auf 33,66 GBP) und AstraZeneca (+ 1,43 Prozent auf 99,67 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Enel (-1,07 Prozent auf 5,86 EUR), BAT (-0,99 Prozent auf 23,98 GBP), Nestlé (-0,34 Prozent auf 97,78 CHF), Novartis (-0,11 Prozent auf 87,86 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,05 Prozent auf 413,20 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 428 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 506,430 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

2024 präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at