Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Abend wenig bewegt.

Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 5 074,17 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,365 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,051 Prozent höher bei 5 071,83 Punkten in den Handel, nach 5 069,25 Punkten am Vortag.

Bei 5 065,65 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 089,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,445 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.03.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 912,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 474,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 315,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 12,44 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 2,55 Prozent auf 114,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,43 Prozent auf 128,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,84 Prozent auf 75,27 EUR), Infineon (+ 1,17 Prozent auf 31,88 EUR) und Enel (+ 1,09 Prozent auf 6,06 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,73 Prozent auf 437,40 EUR), Allianz (-0,73 Prozent auf 272,40 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 28,56 EUR), Siemens (-0,23 Prozent auf 176,14 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,21 Prozent auf 3,39 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 822 088 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 409,968 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,08 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

