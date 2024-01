Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag fester

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 3 342,05 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 506,647 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 335,97 Zählern und damit 0,019 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 335,32 Punkte).

Der TecDAX verzeichnete bei 3 317,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 350,59 Einheiten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1,96 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 324,53 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, bei 2 834,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 203,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 0,525 Prozent zu Buche. Bei 3 373,55 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 187,26 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 8,41 Prozent auf 327,30 EUR), MorphoSys (+ 3,87 Prozent auf 37,32 EUR), Bechtle (+ 3,11 Prozent auf 50,12 EUR), ADTRAN (+ 2,17 Prozent auf 7,06 USD) und Siemens Healthineers (+ 1,28 Prozent auf 52,04 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-2,80 Prozent auf 26,42 EUR), TeamViewer (-2,52 Prozent auf 13,35 EUR), Deutsche Telekom (-2,47 Prozent auf 22,67 EUR), Nemetschek SE (-2,33 Prozent auf 84,50 EUR) und AIXTRON SE (-2,18 Prozent auf 35,41 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 036 569 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,041 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die freenet-Aktie hat mit 10,90 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at