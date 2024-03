Zuversicht in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Zum Handelsschluss ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,77 Prozent nach oben auf 8 016,22 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,486 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,369 Prozent tiefer bei 7 925,41 Punkten in den Handel, nach 7 954,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 029,37 Punkte, das Tagestief hingegen 7 905,41 Zähler.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 611,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 428,52 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 339,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 029,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Zähler.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 452 425 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 413,610 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die BNP Paribas-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at