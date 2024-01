Zuversicht in Paris: CAC 40 beendet den Freitagshandel im Plus

Der CAC 40 zeigte am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Der CAC 40 stieg im Euronext-Handel letztendlich um 2,28 Prozent auf 7 634,14 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,301 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,22 Prozent auf 7 555,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 464,20 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 553,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 645,74 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 2,66 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 568,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, notierte der CAC 40 bei 6 888,96 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, bei 7 095,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,37 Prozent nach oben. Bei 7 645,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 281,10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die STMicroelectronics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 163 833 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 341,297 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at