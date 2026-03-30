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Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Kursentwicklung im Fokus 30.03.2026 17:59:02

Zuversicht in Paris: CAC 40 schlussendlich stärker

Zuversicht in Paris: CAC 40 schlussendlich stärker

Der CAC 40 entwickelte sich am ersten Tag der Woche positiv.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,92 Prozent stärker bei 7 772,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,264 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,167 Prozent auf 7 689,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 701,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 680,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 775,26 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 8 580,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 168,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 916,08 Punkten gehandelt.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 5,16 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 258 754 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 226,230 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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