Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung im Fokus
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30.03.2026 17:59:02
Zuversicht in Paris: CAC 40 schlussendlich stärker
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0,92 Prozent stärker bei 7 772,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,264 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,167 Prozent auf 7 689,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 701,95 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 7 680,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 775,26 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 8 580,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 168,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 916,08 Punkten gehandelt.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 5,16 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 258 754 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 226,230 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentaldaten
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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