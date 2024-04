Zuversicht in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Mittag steigen

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,47 Prozent fester bei 1 785,75 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent fester bei 1 777,82 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 777,48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1 793,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 775,64 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, notierte der ATX Prime bei 1 704,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 714,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, stand der ATX Prime bei 1 620,82 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 4,18 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 793,79 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 5,53 Prozent auf 4,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,48 Prozent auf 19,83 EUR), OMV (+ 2,14 Prozent auf 44,80 EUR), PORR (+ 1,41 Prozent auf 14,40 EUR) und Raiffeisen (+ 1,14 Prozent auf 18,67 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Semperit (-2,12 Prozent auf 12,00 EUR), Addiko Bank (-1,67 Prozent auf 17,65 EUR), Marinomed Biotech (-1,37 Prozent auf 21,60 EUR), STRABAG SE (-1,28 Prozent auf 38,55 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,94 Prozent auf 8,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 390 990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 23,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,94 erwartet. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

