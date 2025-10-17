Beiersdorf Aktie
|95,00EUR
|2,02EUR
|2,17%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Beiersdorf von 136 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der Marke Nivea navigiere der Konsumgüterhersteller durch raue See, schrieb Thomas Maul am Freitag vor dem Bericht für das dritte Jahresviertel. Im vierten Quartal erwartet er aber eine Wachstumsbeschleunigung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Kaufen
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
93,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
95,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|15:13
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|94,70
|1,85%
