Volvo AB Aktie
|22,55EUR
|-1,60EUR
|-6,63%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz des Lkw-Herstellers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie sei jedoch klar darunter geblieben./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
310,00 SEK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
268,20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
15,59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
268,20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,59%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen (dpa-AFX)
|
10:27
|AKTIE IM FOKUS: Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten (dpa-AFX)
|
16.10.25
|Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Volvo (B) von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
|
06.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.10.25
|Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.09.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen
|13:23
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10:31
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:30
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13:23
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10:31
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:30
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13:23
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10:31
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:30
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo AB Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|22,55
|-6,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:13
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13:40
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:24
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:24
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|13:23
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13:23
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12:57
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:35
|Merck Buy
|UBS AG
|12:08
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:07
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11:33
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:27
|Michelin Buy
|UBS AG
|11:27
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Diageo Buy
|UBS AG
|11:24
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11:23
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|11:06
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:30
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:10
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|10:00
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:39
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|09:28
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:17
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.