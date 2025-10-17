Volvo AB Aktie

22,55EUR -1,60EUR -6,63%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

17.10.2025 13:23:54

Volvo AB (B) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz des Lkw-Herstellers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie sei jedoch klar darunter geblieben./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
310,00 SEK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
268,20 SEK 		Abst. Kursziel*:
15,59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
268,20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
15,59%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

Analysen zu Volvo AB (B)

13:23 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
12:42 Volvo AB Buy UBS AG
10:31 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:30 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 22,55 -6,63%

