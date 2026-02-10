AstraZeneca Aktie

160,40EUR 2,55EUR 1,62%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

10.02.2026 11:18:42

AstraZeneca Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 16300 Pence auf "Buy" belassen. Der britische Pharmakonzern habe auf breiter Front solide abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das Wachstumsziel des Unternehmens für das laufende Jahr habe seine Schätzung übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
163,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
162,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
139,76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

