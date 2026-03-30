AstraZeneca Aktie
|166,00EUR
|2,10EUR
|1,28%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Die Studiendaten des Antikörpers Tozorakimab gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung CPOD seien eine klar positive Überraschung, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
166,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
144,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.03.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
27.03.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)