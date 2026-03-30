AstraZeneca Aktie

166,00EUR 2,10EUR 1,28%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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30.03.2026 10:27:06

AstraZeneca Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Die Studiendaten des Antikörpers Tozorakimab gegen die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung CPOD seien eine klar positive Überraschung, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
166,25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
144,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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