FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Das maue vierte Quartal der Briten sei durch einen soliden Ausblick auf 2026 gerettet worden, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Nach seiner jüngsten Analyse der Forschungspipeline änderte er kaum etwas an seinen Schätzungen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET



