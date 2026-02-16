AstraZeneca Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Das maue vierte Quartal der Briten sei durch einen soliden Ausblick auf 2026 gerettet worden, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Nach seiner jüngsten Analyse der Forschungspipeline änderte er kaum etwas an seinen Schätzungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
172,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
150,26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
