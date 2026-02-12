AstraZeneca Aktie

12.02.2026 14:52:05

AstraZeneca Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Zahlen von 12900 auf 15100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick des Pharmakonzerns hätten jeweils im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden die Langfristziele der Briten, die bestätigt worden seien./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Halten
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
170,55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
149,06 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

