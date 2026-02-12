AstraZeneca Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Zahlen von 12900 auf 15100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick des Pharmakonzerns hätten jeweils im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden die Langfristziele der Briten, die bestätigt worden seien./rob/tih/mis
