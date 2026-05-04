AstraZeneca Aktie

158,90EUR -1,00EUR -0,63%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 07:23:19

AstraZeneca Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 20500 auf 18600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Justin Smith begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer insgesamt verringerten Marktbewertung der Vergleichgruppe. Insgesamt blickt er weiter positiv auf den Pharmakonzern. Es gebe zahlreiche Kurstreiber und die Aktie sei vernünftig bewertet./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
186,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
156,35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
135,12 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

mehr Analysen
07:23 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
30.04.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
29.04.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 158,85 -0,66% AstraZeneca PLC

Aktuelle Aktienanalysen

09:23 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
08:26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
08:21 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
08:20 BBVA Equal Weight Barclays Capital
08:18 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
08:16 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
08:16 Ferrari Outperform Bernstein Research
08:15 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
08:15 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
08:15 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08:14 BMW Outperform Bernstein Research
07:49 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:24 Linde Outperform Bernstein Research
07:23 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:22 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
07:20 BASF Outperform Bernstein Research
07:20 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
07:19 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:07 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
06:57 Linde Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:56 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
06:32 ArcelorMittal Neutral UBS AG
06:31 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
06:27 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 AIXTRON Neutral UBS AG
01.05.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 OMV Underweight Barclays Capital
01.05.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
01.05.26 Raiffeisen buy UBS AG
01.05.26 OMV buy UBS AG
01.05.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
01.05.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
01.05.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 ING Group Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen