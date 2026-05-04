AstraZeneca Aktie
|158,90EUR
|-1,00EUR
|-0,63%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 20500 auf 18600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Justin Smith begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer insgesamt verringerten Marktbewertung der Vergleichgruppe. Insgesamt blickt er weiter positiv auf den Pharmakonzern. Es gebe zahlreiche Kurstreiber und die Aktie sei vernünftig bewertet./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
186,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
156,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
135,12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Analysen zu AstraZeneca PLC
|07:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|07:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|30.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
