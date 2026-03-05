AstraZeneca Aktie
|172,55EUR
|-1,50EUR
|-0,86%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Der Krebs-Antikörper Enhertu stehe im Konkurrenzvergleich gut da, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Fraglich sei jedoch, ob jüngste klinische Erfolge die Vermarktung derart verbessern, wie es bereits erwartet werde. Die US-Zulassung für Hernexeos von Boehringer Ingelheim in der vergangenen Woche gegen eine bestimmte Lungenkrebsvariante sieht Papadakis jedenfalls leicht negativ für Astrazeneca./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
173,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
150,44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Analysen zu AstraZeneca PLC
