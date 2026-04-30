AstraZeneca Aktie
|159,90EUR
|1,65EUR
|1,04%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Die Empfehlung eines US-Beratergremiums, das Medikament Camizestrant für eine spezielle Anwendung nicht zuzulassen, sei wohl keine Überraschung, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darauf hätten zuvor veröffentlichte Informationen schließen lassen. Die US-Gesundheitsbehörde werde das Medikament für die Anwendung voraussichtlich nicht zulassen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
180,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
160,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
135,98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:25
|Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:27
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
29.04.26
|AstraZeneca-Aktie schwächer: Millionen-Spritze für britische Standorte (Dow Jones)
|
29.04.26
|Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
29.04.26
|AstraZeneca revives Cambridge investment after UK agrees to pay more for drugs (Financial Times)
|
29.04.26