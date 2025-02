FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer in einer Vorschau auf die Zahlen zum vierten Quartal von 110 auf 96 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Falko Friedrichs am Donnerstag jedoch auf "Buy". Er rechnet bei dem Verpackungshersteller damit, dass die Zielspanne für das operative Umsatzwachstum im Jahr 2025 von 7 bis 10 auf 5 bis 8 Prozent reduziert wird. Es sei immer noch Gegenwind durch den Abbau von Lagerbeständen spürbar./tih/gl



