Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel anlässlich der Übernahme des US-Haarpflege-Unternehmens Olaplex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Angesichts der schwachen Geschäftsentwicklung von Olaplex seit dem Börsengang halte er den Deal aus Sicht des deutschen Konsumgüterkonzerns für riskant, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
75,00 €
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
67,96 €
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Abst. Kursziel*:
10,36%
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
67,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,01%
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Analyst Name::
Warren Ackerman
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KGV*:
-
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