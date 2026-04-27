Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
27.04.2026 06:29:06
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach den Geschäftszahlen von Procter & Gamble auf "Underweight" belassen. Das Wachstum des US-Konzerns im Bereich Textil- und Haushaltsreiniger sei eher negativ für die Düsseldorfer zu werten, schrieb Celine Pannuti am Sonntag. Es zeichneten sich Verluste von Marktanteilen ab./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
64,70 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
64,24 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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