Henkel vz. Aktie

79,68EUR 1,08EUR 1,37%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

06.02.2026 14:55:59

Henkel vz Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 88 Euro je Aktie belassen. Die Übernahme der niederländischen Stahl Gruppe sei ein strategischer Schachzug und kurbele den Gewinn des Konsumgüterherstellers deutlich an, schrieb Thomas Maul in einer Einschätzung am Freitag./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Kaufen
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
79,68 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
79,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

