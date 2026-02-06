Henkel vz. Aktie
|79,68EUR
|1,08EUR
|1,37%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 88 Euro je Aktie belassen. Die Übernahme der niederländischen Stahl Gruppe sei ein strategischer Schachzug und kurbele den Gewinn des Konsumgüterherstellers deutlich an, schrieb Thomas Maul in einer Einschätzung am Freitag./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Kaufen
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
79,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
79,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
