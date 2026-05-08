ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Für die Düsseldorfer sei das Umfeld aktuell ein Drahtseilakt, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar. Sie seien überproportional betroffen von Konjunktur- und geopolitischer Unsicherheit./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.