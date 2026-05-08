Henkel vz. Aktie
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|-0,73%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 79,50 auf 77,40 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe einen guten Jahresauftakt gehabt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er befürchtet aber Inflationsdruck. Das Management werde wohl versuchen, diesem mit einer Kombination aus Preiserhöhungen, Neuverhandlungen mit Lieferanten und verschärftem Kostenmanagement entgegenzuwirken./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
77,40 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
65,76 €
|
Abst. Kursziel*:
17,70%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
65,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,71%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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