Henkel vz. Aktie

65,20EUR -0,48EUR -0,73%
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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08.05.2026 08:16:38

Henkel vz Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 79,50 auf 77,40 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe einen guten Jahresauftakt gehabt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er befürchtet aber Inflationsdruck. Das Management werde wohl versuchen, diesem mit einer Kombination aus Preiserhöhungen, Neuverhandlungen mit Lieferanten und verschärftem Kostenmanagement entgegenzuwirken./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
77,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
65,76 € 		Abst. Kursziel*:
17,70%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
65,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,71%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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