Henkel vz. Aktie

66,10EUR 2,84EUR 4,49%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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07.05.2026 09:21:10

Henkel vz Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns auf vergleichbarer Basis liege über der Konsensschätzung, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Bei den bestätigten Jahreszielen sieht sie wegen steigender Kosten aber Risiken für die Margen./rob/gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
65,64 € 		Abst. Kursziel*:
-0,98%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
66,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,66%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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