Henkel vz. Aktie
|66,10EUR
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|4,49%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns auf vergleichbarer Basis liege über der Konsensschätzung, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Bei den bestätigten Jahreszielen sieht sie wegen steigender Kosten aber Risiken für die Margen./rob/gl/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
65,00 €
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
65,64 €
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Abst. Kursziel*:
-0,98%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
66,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-1,66%
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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