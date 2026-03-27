FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel angesichts der Olaplex-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Erwerb der US-Shampoo-Hersteller sei konform mit der Zukaufstrategie des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Zielobjekt sei im Wachstumsbereich der Haarpflege tätig, habe aber eine wechselvolle Geschichte hinter sich./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET



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