Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel angesichts der Olaplex-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Erwerb der US-Shampoo-Hersteller sei konform mit der Zukaufstrategie des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Zielobjekt sei im Wachstumsbereich der Haarpflege tätig, habe aber eine wechselvolle Geschichte hinter sich./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
77,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
67,12 €
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Abst. Kursziel*:
14,72%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
67,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,72%
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Analyst Name::
Tom Sykes
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KGV*:
-
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