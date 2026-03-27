Henkel vz. Aktie

67,12EUR -0,50EUR -0,74%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.03.2026 14:12:01

Henkel vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel angesichts der Olaplex-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Erwerb der US-Shampoo-Hersteller sei konform mit der Zukaufstrategie des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Zielobjekt sei im Wachstumsbereich der Haarpflege tätig, habe aber eine wechselvolle Geschichte hinter sich./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,12 € 		Abst. Kursziel*:
14,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,72%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten