NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns hob Celine Pannuti am Donnerstagabend ihre Jahresschätzung für das organische Umsatzwachstum deutlich an. Dagegen sieht sie die operative Ergebnismarge (Ebit) wegen der hohen Kosteninflation nun eher am unteren Ende der Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST



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