Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns hob Celine Pannuti am Donnerstagabend ihre Jahresschätzung für das organische Umsatzwachstum deutlich an. Dagegen sieht sie die operative Ergebnismarge (Ebit) wegen der hohen Kosteninflation nun eher am unteren Ende der Unternehmens-Zielspanne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 20:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
66,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,61%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
65,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,40%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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07.05.26
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|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt (finanzen.at)
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07.05.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt mittags (finanzen.at)
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07.05.26
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07.05.26
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Analysen zu Henkel KGaA Vz.
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|JP Morgan Chase & Co.
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