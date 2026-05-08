Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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08.05.2026 08:17:01

Henkel vz Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern schiebe seine Margenprobleme auf die lange Bank, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es komme wohl auf das zweite Halbjahr an, nachdem die Prognose trotz steigender Kosten beibehalten wurde. Er sieht weiterhin Margenrisiken./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
65,76 € 		Abst. Kursziel*:
6,45%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
65,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,36%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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