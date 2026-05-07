Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der im ersten Quartal erzielte Umsatz des Konsumgüterherstellers habe die Erwartungen überboten, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Begründung. Die Schätzungen seien entsprechend angehoben worden./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
76,00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
66,74 €
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Abst. Kursziel*:
13,87%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
64,62 €
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Abst. Kursziel aktuell:
17,61%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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