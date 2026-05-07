NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der im ersten Quartal erzielte Umsatz des Konsumgüterherstellers habe die Erwartungen überboten, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Begründung. Die Schätzungen seien entsprechend angehoben worden./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT



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