Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das erste Quartal des Konsumgüterkonzerns habe ermutigende Indikationen gezeigt, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Doch das sich abschwächende Umfeld lasse das Risiko für eine enttäuschende Volumenentwicklung steigen, womit die Margen weniger gegen steigende Produktionskosten abgesichert wären. Kurzfristig seien weder Ergebnis- (EPS) noch Kurstreiber in Sicht, während Zukäufe langfristig die Zusammensetzung des Geschäftsportfolios verbesserten und den Gewinnen zugute kämen./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
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Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
65,02 €
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Abst. Kursziel*:
7,66%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
64,70 €
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Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
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Analyst Name::
David Hayes
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KGV*:
-
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