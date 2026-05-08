Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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08.05.2026 13:04:27

Henkel vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das erste Quartal des Konsumgüterkonzerns habe ermutigende Indikationen gezeigt, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Doch das sich abschwächende Umfeld lasse das Risiko für eine enttäuschende Volumenentwicklung steigen, womit die Margen weniger gegen steigende Produktionskosten abgesichert wären. Kurzfristig seien weder Ergebnis- (EPS) noch Kurstreiber in Sicht, während Zukäufe langfristig die Zusammensetzung des Geschäftsportfolios verbesserten und den Gewinnen zugute kämen./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
65,02 € 		Abst. Kursziel*:
7,66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
64,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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