International Consolidated Airlines Aktie
|4,90EUR
|0,00EUR
|-0,08%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" belassen. Die seit Anfang Juli um mehr als 65 Prozent gestiegenen Kerosinpreise in Europa bärgen für das Jahr 2027 Ertragsrisiken für die Fluggesellschaften, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine 2027er Ergebnisprognosen (Ebit) für die Unternehmen im Schnitt um rund 25 Prozent reduziert, wobei die Senkungen bei den Netzwerk-Fluglinien aufgrund ihrer geringeren Treibstoffsensibilität geringer ausfielen. Sollten die Treibstoffpreise auf hohem Niveau bleiben, sei mit weiteren Kürzungen der Flugkapazitäten zu rechnen. Er sieht IAG strukturell am besten aufgestellt, um das aktuelle Umfeld zu meistern, und mit den besten Chancen auf Gewinnwachstum im kommenden Jahr./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 23:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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12.10.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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09.10.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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08.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
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08.10.26
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 im Plus (finanzen.at)
|
05.10.26
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|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
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|08:02
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,91
|0,10%
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|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|13.10.26
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.