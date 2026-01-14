International Consolidated Airlines Aktie

4,78EUR 0,08EUR 1,77%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

14.01.2026 07:55:21

International Consolidated Airlines Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 425 Pence auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Während er für Lufthansa und Air France-KLM mit "Underweight" nun skeptisch ist, bleibt er bei IAG neutral./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Equal Weight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
4,25 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
4,68 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
4,12 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

