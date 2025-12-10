International Consolidated Airlines Aktie

4,41EUR 0,00EUR -0,02%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

10.12.2025 08:33:33

International Consolidated Airlines Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Sell" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Mit seinem Pessimismus für die Airline-Holding IAG sieht sich Castle eher alleine auf breiter Flur. Er sieht hier Ergebnisrisiken und verwies zudem auf den guten Lauf der Aktien./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Sell
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3,70 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
4,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
3,87 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

