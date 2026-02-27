ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Sell" belassen. Sowohl die Jahresresultate als auch der angekündigte Aktienrückkauf der Airline-Holding entsprächen den Erwartungen, schrieb Jarrod Castle am Freitag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.