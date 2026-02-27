International Consolidated Airlines Aktie

4,84EUR -0,38EUR -7,24%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

27.02.2026 11:40:23

International Consolidated Airlines Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Sell" belassen. Sowohl die Jahresresultate als auch der angekündigte Aktienrückkauf der Airline-Holding entsprächen den Erwartungen, schrieb Jarrod Castle am Freitag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Sell
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3,70 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
5,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
4,24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

13:26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11:40 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
10:52 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
Aktuelle Aktienanalysen

13:51 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:33 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
13:26 Valeo Market-Perform Bernstein Research
13:26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
13:25 Eni Buy UBS AG
13:25 Valeo Equal Weight Barclays Capital
13:25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
13:24 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:23 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:07 BASF Neutral UBS AG
13:06 1&1 Equal Weight Barclays Capital
12:35 AIXTRON Hold Warburg Research
12:34 BASF Underweight Barclays Capital
12:32 Santander Buy UBS AG
12:32 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:32 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
12:31 arGEN-X Overweight Barclays Capital
11:49 Airbus Outperform RBC Capital Markets
11:49 Swiss Re Neutral UBS AG
11:43 PUMA Neutral UBS AG
11:42 KION GROUP Buy UBS AG
11:40 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
11:25 AMAG Hold Erste Group Bank
11:03 BASF Underweight Barclays Capital
11:03 BASF Outperform Bernstein Research
10:57 Stellantis Buy UBS AG
10:53 London Stock Exchange Buy UBS AG
10:52 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:25 Nordex Buy Deutsche Bank AG
10:24 PUMA Hold Deutsche Bank AG
10:23 KION GROUP Outperform Bernstein Research
10:23 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:21 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:19 Netflix Kaufen DZ BANK
10:18 Delivery Hero Buy UBS AG
10:01 Iberdrola Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:51 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
09:42 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
09:41 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:40 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:39 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:39 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09:34 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:34 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
09:33 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
09:30 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
09:30 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
