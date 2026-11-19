International Consolidated Airlines Aktie
|5,39EUR
|0,03EUR
|0,60%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat International Airlines Group vor dem Hintergrund der hauseigenen "UK Leaders Conference" auf "Overweight" belassen. IAG-Finanzchef José Antonio Barrionuevo habe hervorgehoben, dass sich das starke Preisumfeld bis Anfang 2027 fortsetzen dürfte, schrieb Harry Gowers in einer am Mittwoch. Zudem plane die Fluggesellschaft diszipliniertes Kapazitätswachstum./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4,52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,40
|0,78%
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|10:06
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|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:54
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Michelin Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:13
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research