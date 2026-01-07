International Consolidated Airlines Aktie
|4,96EUR
|-0,05EUR
|-1,04%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Die Fluggesellschaft komme stetig voran, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bilanz sei unverändert stark, die Ausschüttungen wirkten stützend und im laufenden Jahr dürften sich auch die Kosten positiv entwickeln./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
4,25 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4,29 £
|
Abst. Kursziel*:
-1,02%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
4,32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,62%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
