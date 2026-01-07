International Consolidated Airlines Aktie

4,96EUR -0,05EUR -1,04%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

07.01.2026 16:21:51

International Consolidated Airlines Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Die Fluggesellschaft komme stetig voran, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bilanz sei unverändert stark, die Ausschüttungen wirkten stützend und im laufenden Jahr dürften sich auch die Kosten positiv entwickeln./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 09:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Equal Weight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
4,25 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
4,29 £ 		Abst. Kursziel*:
-1,02%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
4,32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,62%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

