L'Oréal Aktie

392,75EUR -0,65EUR -0,17%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 11:31:21

LOréal Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Wettbewerbers Estee Lauder sendeten durchwachsene Signale, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
392,95 € 		Abst. Kursziel*:
9,43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
392,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,48%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Analysen
11:31 L'Oréal Buy UBS AG
08:26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.01.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 390,10 -0,84% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Aktuelle Aktienanalysen

11:34 RENK Buy Deutsche Bank AG
11:34 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:33 BBVA Buy UBS AG
11:33 Aurubis Neutral UBS AG
11:32 Novartis Neutral UBS AG
11:31 L'Oréal Buy UBS AG
11:30 BMW Neutral UBS AG
11:09 Bechtle Buy UBS AG
11:05 Stellantis Buy UBS AG
11:03 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:03 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
10:44 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:06 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Aurubis Verkaufen DZ BANK
09:31 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
09:13 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
09:02 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
09:01 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
09:00 Evonik Hold Warburg Research
08:52 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:52 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Bayer Neutral UBS AG
08:23 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:10 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:06 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:43 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:19 Linde Buy UBS AG
07:18 ams-OSRAM Buy UBS AG
07:17 Nestlé Neutral UBS AG
07:17 Shell Neutral UBS AG
07:08 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
07:06 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
07:01 Amazon Outperform RBC Capital Markets
07:01 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
05.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen