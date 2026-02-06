L'Oréal Aktie
|392,75EUR
|-0,65EUR
|-0,17%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
06.02.2026 11:31:21
LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Wettbewerbers Estee Lauder sendeten durchwachsene Signale, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
430,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
392,95 €
|
Abst. Kursziel*:
9,43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
392,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,48%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
