L'Oréal Aktie

398,25EUR -1,90EUR -0,47%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 10:34:00

LOréal Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Guillaume Delmas ging am Freitagnachmittag auf die Präsentation der Franzosen auf der CAGNY-Investorenkonferenz für die Konsumgüterindustrie ein. Er spürte Zuversicht hinsichtlich einer Wachstumsbeschleunigung aus eigener Kraft./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
398,55 € 		Abst. Kursziel*:
7,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
398,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,97%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Nachrichten