L'Oréal Aktie
|398,25EUR
|-1,90EUR
|-0,47%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Guillaume Delmas ging am Freitagnachmittag auf die Präsentation der Franzosen auf der CAGNY-Investorenkonferenz für die Konsumgüterindustrie ein. Er spürte Zuversicht hinsichtlich einer Wachstumsbeschleunigung aus eigener Kraft./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
398,55 €
Abst. Kursziel*:
7,89%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
398,25 €
Abst. Kursziel aktuell:
7,97%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
KGV*:
-
